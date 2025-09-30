Алла Пугачёва и дальше будет получать 28 млн рублей в год из России
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey
Певица Алла Пугачёва сохраняет права на 166 песен в РФ и поэтому может получать вознаграждение за их публичное исполнение другими артистами. Выплаты собирает организация с государственной аккредитацией, которая затем перечисляет деньги правообладателю. Об пишет РИА «Новости» со ссылкой на юриста Ирину Остапчук.
В реестре певица указана как автор более 40 текстов и как композитор 146 произведений; в как минимум 22 случаях она одновременно и слова написала, и музыку сочинила. Юрист Ирина Остапчук поясняет, что достаточно оплатить использование через эту организацию, и та выполнит расчёт с обладателем прав.
«Российское авторское общество – это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определённые способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — пояснила эксперт.
Ранее в России потребовали проверить Пугачёву на предмет работы в интересах зарубежных государств. Всё дело в интервью, где она якобы поддержала террористический режим. В ФПБК считают, что такие заявления следует расценивать как политическую деятельность. После скандала Пугачёву требовали лишить годового дохода в 28 млн рублей от использования её музыкальных композиций в РФ.
