Алла Пугачёва и дальше будет получать 28 млн рублей в год из России

Певица Алла Пугачёва сохраняет права на 166 песен в РФ и поэтому может получать вознаграждение за их публичное исполнение другими артистами. Выплаты собирает организация с государственной аккредитацией, которая затем перечисляет деньги правообладателю. Об пишет РИА «Новости» со ссылкой на юриста Ирину Остапчук.

В реестре певица указана как автор более 40 текстов и как композитор 146 произведений; в как минимум 22 случаях она одновременно и слова написала, и музыку сочинила. Юрист Ирина Остапчук поясняет, что достаточно оплатить использование через эту организацию, и та выполнит расчёт с обладателем прав.

«Российское авторское общество – это организация, имеющая государственную аккредитацию и собирающая вознаграждение за определённые способы использования. Например, за публичное исполнение песен Пугачевой достаточно выплатить вознаграждение в РАО, а они уже дальше перечислят вознаграждение ей», — пояснила эксперт.