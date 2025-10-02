Максим Галкин* может потерять права на своё имя в России

Федеральная служба по интеллектуальной собственности получила заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин»*. Юморист, признанный в России иностранным агентом, может лишиться исключительных прав на своё имя, если ведомство удовлетворит заявку.

Заявление поступило из-за того, что знак был зарегистрирован на ИП Галкина*, которое было ликвидировано в январе 2023 года. Если защита будет аннулирована, любой человек сможет оформить этот знак на себя и ограничить бывшего владельца в его использовании. Инициатором иска выступил президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов, который пояснил, что освобождение знака необходимо для «вычищения поля» и дальнейшего использования другими лицами, передаёт RT.