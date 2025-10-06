У компании брата Галкина* отозвали патент на боевой модуль за неуплату пошлины

Брат сбежавшего из России юмориста Максима Галкина* лишился патента на производство боевого модуля с дистанционным управлением «Арбалет». Всё из-за неуплаты государственной пошлины, выяснил Life.ru.

Производит дистанционно управляемый боевой модуль частная компания «Оружейные мастерские», которая не отчитывалась с начала пандемии. В итоге патент изъяли. Ранее он вообще принадлежал «Ковровскому электромеханическому заводу», входящему в состав Военно-промышленной компании, президентом которой являлся Дмитрий Галкин.

В настоящее время «Оружейные мастерские», где производился «Арбалет», планируют перепрофилировать в гражданское производство, специализирующееся на выпуске погрузчиков, гидроцилиндров и рукавов.

Ранее стало известно, что телеведущий Галкин* продал свой раритетный Bentley Arnage класса люкс, которым владел с 2003 года. Машину выпускали с 1998 по 2005 год в количестве около 4 тысяч экземпляров с разными двигателями, при этом около 200 из них были созданы в особом исполнении.

