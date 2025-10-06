Минфин: Объём ФНБ на 1 октября составил 13,2 трлн рублей

Фонд национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября 2025 года составил 13,2 трлн рублей — это 5,9% от прогнозируемого ВВП страны. Об этом сообщает Минфин России.

По данным ведомства, объём фонда эквивалентен $158,8 млрд. Месяцем ранее, на 1 сентября, ФНБ составлял 13,14 трлн рублей.

Объём ликвидных активов — средств, которые можно использовать без ограничений, — вырос до 4,2 трлн рублей ($50,3 млрд). В сентябре этот показатель был 3,93 трлн рублей.

Фонд национального благосостояния — один из ключевых инструментов финансовой устойчивости России. Он формируется за счёт сверхдоходов от экспорта нефти и газа и служит для покрытия дефицита бюджета, стабилизации пенсионной системы и поддержки крупных инвестпроектов.

В последние месяцы часть средств ФНБ направляется на развитие инфраструктуры, импортозамещение и технологические инициативы. При этом Минфин заявлял, что фонд остаётся «достаточно сбалансированным», чтобы выполнять свои функции даже при волатильности сырьевых рынков.