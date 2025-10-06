Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
6 октября, 13:21

В США хотят заключить сделку по передаче Киевом технологий БПЛА

Semafor: В США пройдут переговоры о передаче украинских технологий БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Делегация украинских чиновников прибыла в Вашингтон для переговоров о крупном соглашении. Речь идёт о передаче американской стороне технологий производства беспилотных летательных аппаратов — то есть украинских разработок и ноу‑хау в сфере БПЛА. Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что в рамках этой договорённости Киев может рассчитывать на выплату в размере нескольких миллиардов долларов. При этом никакие детали контракта, сроки и точный набор передаваемых технологий пока не разглашаются.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена продавать избыток морских дронов, которые есть в запасах у ВСУ, другим странам. При этом он отметил, что страна может производить гораздо больше БПЛА, чем достаточно для ведения боевых действий.

Владимир Озеров
