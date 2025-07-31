Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 11:10

Военный эксперт объяснил, почему Украина стала для США полигоном для испытания дронов

Военэксперт Корнев: США модернизируют свою армию, испытывая дроны на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Соединённые Штаты инвестируют в разработку систем противодействия дронам, готовясь к возможному конфликту с мощным противником, способным нанести массированный удар сотнями беспилотников. Вопрос в том, будут ли американские инновации переданы Киеву. Об этом сообщил в беседе с RT военный эксперт Дмитрий Корнев.

Если президент США Дональд Трамп отдаст приказ, то оборонные компании смогут поставлять и испытывать оборудование на территории Украины, превращая её в испытательный полигон для новых технологий.

«Ещё недавно звучало, что любое предприятие американского или натовского ВПК, если хочет выйти на [их] рынок, должно обкатать свою продукцию на территории Украины. Если Трамп даст добро, мы увидим первые же результаты. Если не даст — значит, они оставят эти технологии для себя, а мы будем читать про них в журналах», — сказал Корнев.

Однако если разрешение не последует, эти разработки останутся исключительно в распоряжении американской армии, а общественность будет узнавать о них лишь из специализированных изданий.

Помощь Украине в данном случае — не самоцель для военного руководства США. Скорее, Киев становится площадкой для отработки и совершенствования систем борьбы с беспилотниками, что поможет американской армии подготовиться к аналогичным угрозам в будущем.

Европейские государства НАТО придерживаются схожих планов, испытывая на Украине новейшие средства противодействия дронам, которые затем интегрируют в собственные оборонные структуры. В рамках этих усилий европейцы намерены создать «антидроновую стену» протяжённостью около 3 тысяч километров — от севера до юга континента.

«Мавики» в дефиците: Как Украина будет воевать без главных армейских дронов
«Мавики» в дефиците: Как Украина будет воевать без главных армейских дронов

Ранее американские СМИ рассказали, что на поле боя сейчас сложилась патовая ситуация, поскольку из-за FPV-дронов линия фронта оказалась заморожена. Теперь беспилотникам видны любые перемещения, которые моментально караются. Так, солдаты больше не могут безопасно перемещаться вне укрытий.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar