Военный эксперт объяснил, почему Украина стала для США полигоном для испытания дронов

Соединённые Штаты инвестируют в разработку систем противодействия дронам, готовясь к возможному конфликту с мощным противником, способным нанести массированный удар сотнями беспилотников. Вопрос в том, будут ли американские инновации переданы Киеву. Об этом сообщил в беседе с RT военный эксперт Дмитрий Корнев.

Если президент США Дональд Трамп отдаст приказ, то оборонные компании смогут поставлять и испытывать оборудование на территории Украины, превращая её в испытательный полигон для новых технологий.

«Ещё недавно звучало, что любое предприятие американского или натовского ВПК, если хочет выйти на [их] рынок, должно обкатать свою продукцию на территории Украины. Если Трамп даст добро, мы увидим первые же результаты. Если не даст — значит, они оставят эти технологии для себя, а мы будем читать про них в журналах», — сказал Корнев.

Однако если разрешение не последует, эти разработки останутся исключительно в распоряжении американской армии, а общественность будет узнавать о них лишь из специализированных изданий.

Помощь Украине в данном случае — не самоцель для военного руководства США. Скорее, Киев становится площадкой для отработки и совершенствования систем борьбы с беспилотниками, что поможет американской армии подготовиться к аналогичным угрозам в будущем.

Европейские государства НАТО придерживаются схожих планов, испытывая на Украине новейшие средства противодействия дронам, которые затем интегрируют в собственные оборонные структуры. В рамках этих усилий европейцы намерены создать «антидроновую стену» протяжённостью около 3 тысяч километров — от севера до юга континента.