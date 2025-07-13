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13 июля, 14:40

«Бюджетные смертники»: В США заявили о заморозке линии фронта на Украине

WSJ: FPV-дроны заблокировали линию фронта на Украине

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Дрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Массовое применение дронов на Украине стало ключевой причиной сложившейся патовой ситуации. По мнению аналитиков The Wall Street Journal, БПЛА радикально изменили динамику боевых действий в зоне СВО.

«Беспилотники отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике противника»,говорится в публикации.

Это означает, что воздушное пространство над полем боя контролируется летательными аппаратами, что фактически лишает солдат с обеих сторон возможности безопасно перемещаться вне укрытий из-за постоянной угрозы поражения.

По данным журналистов, с 2024 года количество дроновых атак резко возросло, и сейчас сотни аппаратов одновременно находятся в воздухе по всей линии фронта. Издание подчёркивает, что современные БПЛА выполняют не только разведывательные функции, но и используются для точечных ударов, логистики и даже эвакуации раненых.

Особую роль в «замораживании» линии фронта сыграли дешёвые FPV-дроны, которые благодаря массовому производству создают постоянную угрозу для всех объектов в 20-километровой прифронтовой зоне. Газета называет их «бюджетными террористами-смертниками», отмечая сложность перехвата.

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Ранее сенатор Дмитрий Рогозин публично обвинил швейцарскую компанию в поставках беспилотных летательных аппаратов, использовавшихся при атаках на Москву. Под подозрение попала компания Destinus, основанная Михаилом Кокоричем, ранее работавшим в России и имевшим связи с «Роскосмосом». Основанием для обвинений послужил анализ обломков беспилотника, обнаруженного в Подмосковье.

Алиса Хуссаин
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