«Бюджетные смертники»: В США заявили о заморозке линии фронта на Украине

Массовое применение дронов на Украине стало ключевой причиной сложившейся патовой ситуации. По мнению аналитиков The Wall Street Journal, БПЛА радикально изменили динамику боевых действий в зоне СВО.

«Беспилотники отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике противника», — говорится в публикации.

Это означает, что воздушное пространство над полем боя контролируется летательными аппаратами, что фактически лишает солдат с обеих сторон возможности безопасно перемещаться вне укрытий из-за постоянной угрозы поражения.

По данным журналистов, с 2024 года количество дроновых атак резко возросло, и сейчас сотни аппаратов одновременно находятся в воздухе по всей линии фронта. Издание подчёркивает, что современные БПЛА выполняют не только разведывательные функции, но и используются для точечных ударов, логистики и даже эвакуации раненых.

Особую роль в «замораживании» линии фронта сыграли дешёвые FPV-дроны, которые благодаря массовому производству создают постоянную угрозу для всех объектов в 20-километровой прифронтовой зоне. Газета называет их «бюджетными террористами-смертниками», отмечая сложность перехвата.