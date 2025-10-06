Валдайский форум
Главред Дождя* Дзядко* заочно арестован и объявлен в розыск

Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин

Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*. Кроме того, он был объявлен в международный розыск по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко* меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщили в суде.

Мера пресечения в виде ареста рассчитана на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или фактического задержания.

Суд Москвы заочно арестовал ведущую Дождя* Котрикадзе** за фейки о ВС РФ

Напомним, что весной 2025 года МВД объявило в федеральный розыск главного редактора либерального телеканала «Дождь»* 38-летнего Тихона Дзядко*, который ранее покинул Россию. Несмотря на требования законодательства, контент, относящийся к Дзядко* и его телеканалу, зачастую распространяется без необходимой маркировки, указывающей на их статус иностранного агента.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

