Главред Дождя* Дзядко* заочно арестован и объявлен в розыск

Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*. Кроме того, он был объявлен в международный розыск по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.

Мера пресечения в виде ареста рассчитана на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или фактического задержания.

Напомним, что весной 2025 года МВД объявило в федеральный розыск главного редактора либерального телеканала «Дождь»* 38-летнего Тихона Дзядко*, который ранее покинул Россию. Несмотря на требования законодательства, контент, относящийся к Дзядко* и его телеканалу, зачастую распространяется без необходимой маркировки, указывающей на их статус иностранного агента.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.