Главред Дождя* Дзядко* заочно арестован и объявлен в розыск
Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин
Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь»* Тихона Дзядко*. Кроме того, он был объявлен в международный розыск по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Дзядко* меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в суде.
Мера пресечения в виде ареста рассчитана на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или фактического задержания.
Напомним, что весной 2025 года МВД объявило в федеральный розыск главного редактора либерального телеканала «Дождь»* 38-летнего Тихона Дзядко*, который ранее покинул Россию. Несмотря на требования законодательства, контент, относящийся к Дзядко* и его телеканалу, зачастую распространяется без необходимой маркировки, указывающей на их статус иностранного агента.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.