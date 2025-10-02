Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 09:22

Суд Москвы заочно арестовал ведущую Дождя* Котрикадзе** за фейки о ВС РФ

Екатерина Котрикадзе**. Обложка © kremlin.ru

Екатерина Котрикадзе**. Обложка © kremlin.ru

Головинский суд Москвы заочно вынес решение об аресте журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе**. Ей вменяется публикация ложной информации о российской армии и ведении спецоперации. Соответствующая запись появилась на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе** меры пресечения в виде заключения под стражу», уточнили журналистам в самом суде.

Рука Кремля или «новичок»? Захарова подняла на смех канал «Дождь»* после исчезнувшей страницы в Х
Рука Кремля или «новичок»? Захарова подняла на смех канал «Дождь»* после исчезнувшей страницы в Х

Ранее, в сентябре, МВД России объявило в федеральный розыск ведущую телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе**. Она объявлена в России иноагентом. Против неё возбуждены уголовные дела по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ» и по ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

* Внесён Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.

** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Журналисты
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar