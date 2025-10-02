Суд Москвы заочно арестовал ведущую Дождя* Котрикадзе** за фейки о ВС РФ

Головинский суд Москвы заочно вынес решение об аресте журналистки «Дождя»* Екатерины Котрикадзе**. Ей вменяется публикация ложной информации о российской армии и ведении спецоперации. Соответствующая запись появилась на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство о заочном избрании Котрикадзе** меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили журналистам в самом суде.

Ранее, в сентябре, МВД России объявило в федеральный розыск ведущую телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе**. Она объявлена в России иноагентом. Против неё возбуждены уголовные дела по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ» и по ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

