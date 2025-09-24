Рука Кремля или «новичок»? Захарова подняла на смех канал «Дождь»* после исчезнувшей страницы в Х

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над телеканалом «Дождь»*, у которого исчезли все посты в соцсети Х. Дипломат сделала репост сообщения бывшего пресс-секретаря Павла Дурова Георгия Лобушкина, который написал, что руководство «Дождя»* забыло заплатить эсэмэмщику.

«Хочется подробностей: рука Кремля, «новичок» или USAID не покрошил?» — сыронизировала Захарова в телеграм-канале.

При этом сам телеканал пару дней назад объяснил ситуацию со своим аккаунтом в соцсети Х «техническими проблемами». К слову, на эту страницу было подписано порядка двух миллионов пользователей.

Ранее министерство иностранных дел России опровергло фейк с участием представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она комментирует встречи казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева. В заявлении указывается, что видеоролик является дипфейком.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.