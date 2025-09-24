Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 19:17

Рука Кремля или «новичок»? Захарова подняла на смех канал «Дождь»* после исчезнувшей страницы в Х

Захарова высмеяла канал Дождь*, у которого исчезла страница в соцсети Х

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над телеканалом «Дождь»*, у которого исчезли все посты в соцсети Х. Дипломат сделала репост сообщения бывшего пресс-секретаря Павла Дурова Георгия Лобушкина, который написал, что руководство «Дождя»* забыло заплатить эсэмэмщику.

«Хочется подробностей: рука Кремля, «новичок» или USAID не покрошил?»сыронизировала Захарова в телеграм-канале.

При этом сам телеканал пару дней назад объяснил ситуацию со своим аккаунтом в соцсети Х «техническими проблемами». К слову, на эту страницу было подписано порядка двух миллионов пользователей.

Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс
Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс

Ранее министерство иностранных дел России опровергло фейк с участием представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она комментирует встречи казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева. В заявлении указывается, что видеоролик является дипфейком.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar