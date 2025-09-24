Интервидение
24 сентября, 03:40

Поддельное интервью Захаровой о Токаеве опровергли в МИД РФ

Обложка © Telegram / МИД России

Министерство иностранных дел России опровергло фейк с участием представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она комментирует встречи казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева. В заявлении указывается, что видеоролик является дипфейком.

Фейк с Марией Захаровой. Видео © Telegram / МИД России

«В казахстанских онлайн-сообществах распространяется дипфейк с использованием кадров интервью официального представителя МИД России. На реальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос М.В.Захаровой», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что цель создания дипфейка — провоцирование конфликта между Россией и Казахстаном и формирование негативного восприятия у аудитории. В сообщении также указывается на возможное участие украинских спецслужб, включая Центр информационно-психологических операций.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился на полях Генассамблеи ООН с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. После этого казахстанский лидер заявил о необходимости продолжать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
