Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс

Ранее нарколог заявил, что использование снюса может нанести серьёзный вред здоровью, вызывая заболевания полости рта и проблемы с пищеварением. По его словам, у Навроцкого сильная никотиновая зависимость. Снюс вызывает столь же сильную зависимость, как и курение, но его вред проявляется иначе. В отличие от сигарет, он не вредит лёгким, но его токсины напрямую поражают слизистые рта и пищеварительного тракта. Это может привести к эрозии дёсен, истончению тканей и язвам, вызванным сужением сосудов из-за никотина.