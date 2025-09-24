Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 04:52

Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова прокомментировала видеоролик, в котором президент Польши Кароль Навроцкий употребляет снюс (сосательный или жевательный табак) на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Публичное увлечение Навроцкого снюсом сочли проявлением общей деградации политиков Европы
Публичное увлечение Навроцкого снюсом сочли проявлением общей деградации политиков Европы

Ранее нарколог заявил, что использование снюса может нанести серьёзный вред здоровью, вызывая заболевания полости рта и проблемы с пищеварением. По его словам, у Навроцкого сильная никотиновая зависимость. Снюс вызывает столь же сильную зависимость, как и курение, но его вред проявляется иначе. В отличие от сигарет, он не вредит лёгким, но его токсины напрямую поражают слизистые рта и пищеварительного тракта. Это может привести к эрозии дёсен, истончению тканей и язвам, вызванным сужением сосудов из-за никотина.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar