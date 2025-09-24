Захарова заявила, что Навроцкий вдыхал воздух свободы, потребляя снюс
Официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова прокомментировала видеоролик, в котором президент Польши Кароль Навроцкий употребляет снюс (сосательный или жевательный табак) на полях ГА ООН в Нью-Йорке.
«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее нарколог заявил, что использование снюса может нанести серьёзный вред здоровью, вызывая заболевания полости рта и проблемы с пищеварением. По его словам, у Навроцкого сильная никотиновая зависимость. Снюс вызывает столь же сильную зависимость, как и курение, но его вред проявляется иначе. В отличие от сигарет, он не вредит лёгким, но его токсины напрямую поражают слизистые рта и пищеварительного тракта. Это может привести к эрозии дёсен, истончению тканей и язвам, вызванным сужением сосудов из-за никотина.
