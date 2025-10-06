Биткоин побил новый максимум в $126 тыс и продолжает расти

Курс биткоина вновь обновил максимум, впервые поднявшись выше $126 тыс. С начала октября цена увеличилась на 10%.

За последние сутки стоимость криптовалюты возросла на 2,51%, составив 125 792 доллара. Общий объём обращения достиг 19,93 млн монет, согласно данным площадки Binance.

Реальная цена биткоина на текущий момент составляет 125 744,89 долларов за (BTC/USD). Рыночная капитализация криптовалюты достигла 2 506,03 миллиарда долларов. Суточный объём торгов составил 67,65 миллиардов долларов.

Октябрь считается удачным месяцем для биткоина. В этом периоде средняя доходность криптовалюты обычно превышает 20%.

Предыдущий рекорд в $125 тыс зафиксировали утром 5 октября. По состоянию на 9:50 того же дня биткоин торговался чуть выше $125 тыс. Ethereum находился на уровне $4,56 тыс, добавив более 1% за сутки.