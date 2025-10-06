Валдайский форум
6 октября, 20:02

Кобахидзе: Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец после штурма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mikha AF

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планировала войти в президентский дворец в Тбилиси при успешном завершении штурма и госпереворота, который был предотвращён 4 октября. Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. <…> Однако после неудачи открестилась», — отметил глава правительства.

Кобахидзе добавил, что Зурабишвили находилась среди протестующих в день митинга, который перерос в штурм президентского дворца. После провала штурма она осудила попытки захвата государственных учреждений.

В Грузии потребовали от Евросоюза извинений за попытку госпереворота
В Грузии потребовали от Евросоюза извинений за попытку госпереворота

Ранее Кобахидзе сообщил о предотвращении очередной попытки насильственной смены власти в стране. По его словам, это уже пятая попытка госпереворота. Он также отметил, что все недавние действия по дестабилизации обстановки в Грузии получали поддержку из-за границы. В МВД страны заявили о задеражнии 13 участников беспорядков.

