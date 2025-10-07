Глава МИД Финляндии Валтонен обвинила РФ в нарушении 10 принципов Хельсинки

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия нарушает «каждый из десяти принципов» Хельсинкского заключительного акта. Она сделала это заявление на открытии ежегодной Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.

Финский министр утверждала, что Москва грубо игнорирует нормы, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе.

«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад», — сказала министр.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что страна не собирается отдавать приказ сбивать российские дроны. Вместо этого в государстве действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства. В Финляндии также уточнили, что не планируют открывать границу с Россией.