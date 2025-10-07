Евросоюз решил обложить поставки стали крупными пошлинами

Еврокомиссия намерена предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на внутренний документ ЕК. Ожидается, что предложение огласят во вторник, 7 октября.

«Не существует другого способа гарантировать долгосрочную защиту сталелитейной промышленности. В противном случае мы лишимся сталелитейной отрасли», — говорит не названный чиновник ЕС.

В статье указано, что этот шаг может нанести удар по британской сталелитейной промышленности, где 80% экспорта идёт в Европу. В 2024 году внутреннее производство стали в Британии сократится до четырёх миллионов тонн — это самый низкий уровень со времён Великой депрессии 1930-х годов, добавляет FT.

Генеральный директор ассоциации сталелитейных компаний UK Steel Гарет Стейс предупредил, что новые тарифы «могут стать фатальными для многих оставшихся компаний». Он призвал министров «признать настоятельную необходимость принятия собственных мер для защиты от наплыва импорта».

В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых пошлин на импорт древесины и некоторых изделий из неё. Пошлины в размере 10% затронут поставки древесины, включая хвойные породы. Тарифы в 25% применят к некоторым видам мебели, включая кухонную.