Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 00:54

Частный дом и автомобиль повредило обломками БПЛА в Воронежской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Силы противовоздушной обороны России сбили над Воронежской областью несколько украинских беспилотников ночью 7 октября. В результате падения обломков повредило частный дом и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, люди не пострадали. В самом Воронеже отменили угрозу ударов БПЛА. При этом по области сохраняется режим опасности атаки дронов.

Над Дзержинском в Нижегородской области прогремело около десяти взрывов
Над Дзержинском в Нижегородской области прогремело около десяти взрывов

Напомним, что этой же ночью обломки сбитого БПЛА повредили окна многоэтажки и 20 машин во дворе дома в Старом Осколе. Там системы ПВО сбили вражеский беспилотник самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar