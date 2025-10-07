Валдайский форум
7 октября, 00:33

Над Дзержинском в Нижегородской области прогремело около десяти взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Жители Дзержинска Нижегородской области рассказали, что ночью с 6 на 7 октября в небе над городом появились вспышки от взрывов, сопровождавшиеся гулом моторов. По словам очевидцев, это сработала система ПВО по украинским беспилотникам.

Местные жители сообщили SHOT, что слышали от восьми до десяти мощных взрывов.

Похожие звуки слышали и в Нижнем Новгороде. По официальным данным, информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ уже пытались атаковать Дзержинск в воскресенье. Тогда силы ПВО сбили 20 беспилотников, однако один человек пострадал от падения обломков. Промышленные объекты, по данным губернатора Глеба Никитина, не пострадали – повреждения получили только жилые дома и частные постройки.

