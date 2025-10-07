Первое осеннее суперлуние увидели россияне в ночь на 7 октября

Луна подошла максимально близко к Земле в ночь на 7 октября — меньше 360 тысяч километров. Россияне из разных уголков страны могли наблюдать суперлуние.

Из-за этого естественный спутник нашей планеты стал на 30% ярче обычного полнолуния. Самый пик пришёлся на 6:00.

Суперлуние над Россией. Фото © SHOT

