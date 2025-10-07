Российским дипломатам запретят свободно передвигаться по Европе – Венгрия сняла вето

Страны Евросоюза достигли соглашения об ограничении передвижения российских дипломатов внутри ЕС, после того как Венгрия сняла своё вето по данной инициативе. Об этом сообщает издание Financial Times.

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока... Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем... Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето», — говорится в сообщении.

Теперь российские дипломаты, работающие в европейских столицах, будут обязаны уведомлять власти принимающей страны о планируемых поездках за пределы города пребывания до пересечения границы. Однако принятие инициативы может быть отложено из-за разногласий, связанных с требованием Австрии о снятии санкций с активов российского предпринимателя. Послы как минимум дюжины стран ЕС заявили на прошлой неделе о неготовности поддержать пакет мер в случае включения в него предложения Вены. Переговоры по данному вопросу продолжатся 8 октября.

Тем временем Евросоюз готовится к переходу к более жёстким санкциям против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что прежняя стратегия постепенного давления больше не работает.