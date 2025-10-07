Валдайский форум
7 октября, 05:35

Минтруд поддержит безработных россиян с помощью принципа «двух ключей»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hryshchyshen Serhii

Государство должно помогать тем гражданам РФ, которые и сами стараются найти выход из трудной жизненной ситуации. Так работает принцип «двух ключей» — наиболее эффективный, если речь идёт о преодолении бедности. Об этом в беседе с РБК заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Это своего рода «принцип двух ключей», когда государство помогает, но и граждане прикладывают усилия к улучшению своей финансовой ситуации, если нет объективных причин, которые не позволяют это сделать», — заявил пояснил министр.

Если у человека действительно нет возможности самостоятельно стать на ноги, вопрос будет решаться без лишних формальностей, подчеркнул чиновник. Речь идёт об очевидных обстоятельствах — маленькие дети, инвалидность, длительная болезнь или беременность.

Собянин оценил страховые траты Москвы за безработных в 180 млрд рублей

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столичной казны ежегодно направляется 180 миллиардов рублей в ФФОМС за нетрудоустроенных граждан. Градоначальник отметил, что эти деньги идут на медицинскую страховку пенсионеров, студентов, инвалидов и многодетных женщин.

