Собянин оценил страховые траты Москвы за безработных в 180 млрд рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E. O.
Столичный бюджет ежегодно направляет 180 миллиардов рублей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) за граждан, которые не трудоустроены. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Москве мы платим 180 миллиардов за неработающее население в ФФОМС, регионы в целом около триллиона, а если мы посмотрим, за кого мы платим, то вырисовывается очень чудесная картина», — сказал чиновник.
Собянин уточнил, что эти средства идут на медицинское страхование таких категорий, как пенсионеры, многодетные женщины, инвалиды и студенты. По его расчётам, город осуществляет платежи примерно за 10 миллионов россиян, которые не работают, но при этом не имеют для этого ограничений и не подавали заявлений на социальную поддержку или страхование в ФОМС.
Ранее Собянин заявил, что существующий механизм страховых выплат, не делающий различий между трудоустроенными и безработными, порождает острый социальный и политический вопрос. По его словам, львиная доля ресурсов ФФОМС распределяется среди социально незащищённых категорий, включая студентов, инвалидов и многодетных матерей.