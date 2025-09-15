Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 03:53

В России самая низкая безработица среди стран G20 по итогам II квартала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

По итогам второго квартала Россия продемонстрировала самую низкую безработицу среди стран «Большой двадцатки» (G20). Эти данные предоставила национальная служба статистики.

В частности, в июне текущего года уровень безработицы в России составил рекордные 2,2 процента. Это значение оказалось минимальным среди всех крупнейших экономик мира. Япония заняла второе место с показателем 2,5 процента, а Южная Корея расположилась на третьем месте с уровнем безработицы в 2,6 процента, сообщает РИА «Новости».

Кадыров сообщил, что ему удалось снизить безработицу в Чечне в 17 раз
Кадыров сообщил, что ему удалось снизить безработицу в Чечне в 17 раз

Раннее Life.ru сообщал, что безработица в России держится на рекордно низком уровне третий месяц подряд. Об историческом минимуме в 2,2% сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Работа
  • g20
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar