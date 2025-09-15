В России самая низкая безработица среди стран G20 по итогам II квартала

В частности, в июне текущего года уровень безработицы в России составил рекордные 2,2 процента. Это значение оказалось минимальным среди всех крупнейших экономик мира. Япония заняла второе место с показателем 2,5 процента, а Южная Корея расположилась на третьем месте с уровнем безработицы в 2,6 процента, сообщает РИА «Новости».