Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:41

Безработица в России третий месяц подряд держится на рекордно низком уровне

Мишустин: Безработица в РФ третий месяц держится на историческом минимуме в 2,2%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Безработица в России достигла своего самого низкого показателя за всю историю, держась на отметке 2,2% уже три месяца. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме — 2,2%», — сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Работникам со стажем от 5 лет в фирме предлагают начислять отпускные бонусы
Работникам со стажем от 5 лет в фирме предлагают начислять отпускные бонусы

А ранее в Госдуме предложили признать бедными всех, кто получает меньше 43 тысяч рублей. До конца года планируется провести новое исследование для определения актуального прожиточного минимума.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Россия
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar