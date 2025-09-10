Безработица в России третий месяц подряд держится на рекордно низком уровне
Мишустин: Безработица в РФ третий месяц держится на историческом минимуме в 2,2%
Безработица в России достигла своего самого низкого показателя за всю историю, держась на отметке 2,2% уже три месяца. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Уровень безработицы третий месяц подряд находится на историческом минимуме — 2,2%», — сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
