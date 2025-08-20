Работникам со стажем от 5 лет в фирме предлагают начислять отпускные бонусы

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли законопроект, обязывающий работодателей выплачивать премии сотрудникам, проработавшим в компании более пяти лет. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, размер премии должен составлять средний месячный заработок работника. В пояснительной записке авторы указали, что в действующем Трудовом кодексе премирование является правом, а не обязанностью работодателя и регулируется внутренними локальными актами.

Инициаторы законопроекта полагают, что его принятие положительно скажется на удержании ценных кадров, что может повлиять на уровень безработицы, а также усовершенствует механизм поощрения сотрудников, длительное время добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности.