20 августа, 13:52

Работникам со стажем от 5 лет в фирме предлагают начислять отпускные бонусы

В Госдуме предложили обязать работодателей платить премии за пять лет работы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel L Photo and Video

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли законопроект, обязывающий работодателей выплачивать премии сотрудникам, проработавшим в компании более пяти лет. С текстом документа можно ознакомиться в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, размер премии должен составлять средний месячный заработок работника. В пояснительной записке авторы указали, что в действующем Трудовом кодексе премирование является правом, а не обязанностью работодателя и регулируется внутренними локальными актами.

Инициаторы законопроекта полагают, что его принятие положительно скажется на удержании ценных кадров, что может повлиять на уровень безработицы, а также усовершенствует механизм поощрения сотрудников, длительное время добросовестно выполняющих свои трудовые обязанности.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать дополнительный оклад к отпуску сотрудникам, работающим в компании более пяти лет. Инициатива направлена на обеспечение полноценного отдыха без финансовых трудностей и повышение лояльности работников.

Анастасия Никонорова
