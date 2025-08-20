В России хотят выплачивать самым лояльным работникам бонус к отпускным – целый оклад

В Госдуме возникла свежая идея ввести обязательные премии к отпуску для сотрудников, которые не покидают компанию пять и более лет. С таким предложением выступил депутат Дмитрий Гусев, сообщает SHOT.

Суть инициативы — добавить к отпускным не какие-то копейки, а целый оклад, чтобы работникам было легче позволить себе полноценный отдых без финансовых затруднений после отпуска. Такой бонус станет не только знаком признания заслуг, но и мощным мотиватором для долгосрочной лояльности.

«Инициатива позволит усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию. Предполагается, что это положительно скажется на социальном положении указанных работников, а также оптимизирует и адаптирует трудовое законодательство под общественные реалии», — сказано в документе.