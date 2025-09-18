Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:41

Собянин призвал пересмотреть страховые выплаты за нежелающих работать

Собянин: Москва платит 180 миллиардов рублей за неработающих людей в ФОМС

Сергей Собянин. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Собянин. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Существующая система страховых выплат, при которой занятое население и безработные находятся в равных условиях, порождает социальную и политическую проблему. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Человек, который работает, пашет в поте лица, пенсионер, который прошёл трудовой путь, — ему обеспечено медицинское страхование. Человек, который ничего не делает и не хочет, — мы ему тоже гарантируем страхование», — сказал Собянин, добавив, что справедливость должна быть главным принципом налогообложения.

Москва выплачивает 180 миллиардов рублей за неработающее население в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а регионы в целом – около триллиона рублей. Большая часть этих выплат приходится на социально незащищённые категории граждан, такие как многодетные матери, инвалиды и студенты.

«Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», — сообщил Собянин, подчеркнув, что ситуация требует решения для обеспечения устойчивости финансовой системы.

Юрист рассказала, какой будет пенсия у тех, кто не работал
Юрист рассказала, какой будет пенсия у тех, кто не работал

Ранее Life.ru рассказал, что по данным национальной службы статистики, во втором квартале 2025 года в России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20. В июне этот показатель упал до 2,2%.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Новости экономики
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar