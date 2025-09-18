Собянин призвал пересмотреть страховые выплаты за нежелающих работать

Существующая система страховых выплат, при которой занятое население и безработные находятся в равных условиях, порождает социальную и политическую проблему. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.

«Человек, который работает, пашет в поте лица, пенсионер, который прошёл трудовой путь, — ему обеспечено медицинское страхование. Человек, который ничего не делает и не хочет, — мы ему тоже гарантируем страхование», — сказал Собянин, добавив, что справедливость должна быть главным принципом налогообложения.

Москва выплачивает 180 миллиардов рублей за неработающее население в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а регионы в целом – около триллиона рублей. Большая часть этих выплат приходится на социально незащищённые категории граждан, такие как многодетные матери, инвалиды и студенты.

«Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», — сообщил Собянин, подчеркнув, что ситуация требует решения для обеспечения устойчивости финансовой системы.