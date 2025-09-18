Собянин призвал пересмотреть страховые выплаты за нежелающих работать
Сергей Собянин. Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Существующая система страховых выплат, при которой занятое население и безработные находятся в равных условиях, порождает социальную и политическую проблему. Об этом мэр российской столицы Сергей Собянин заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
«Человек, который работает, пашет в поте лица, пенсионер, который прошёл трудовой путь, — ему обеспечено медицинское страхование. Человек, который ничего не делает и не хочет, — мы ему тоже гарантируем страхование», — сказал Собянин, добавив, что справедливость должна быть главным принципом налогообложения.
Москва выплачивает 180 миллиардов рублей за неработающее население в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а регионы в целом – около триллиона рублей. Большая часть этих выплат приходится на социально незащищённые категории граждан, такие как многодетные матери, инвалиды и студенты.
«Но миллионов 10 в целом по стране людей, которые не обременены никакими ограничениями, не работают и даже заявления не написали о социальной поддержке или в ФОМС, чтобы их застраховали», — сообщил Собянин, подчеркнув, что ситуация требует решения для обеспечения устойчивости финансовой системы.
Ранее Life.ru рассказал, что по данным национальной службы статистики, во втором квартале 2025 года в России зафиксирован самый низкий уровень безработицы среди стран G20. В июне этот показатель упал до 2,2%.