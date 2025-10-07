Москва, Нижегородчина, Чёрное море: ПВО сбила 25 вражеских дронов за час

С 07:00 до 08:00 по Москве боевые посты противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атака была остановлена в течение часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 07:00 до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в сообщении ведомства.

16 дронов сбили над акваторией Чёрного моря, ещё 6 — в воздушном пространстве Нижегородской области и 3 — над Московским регионом. Всё это за один час.

Ранее Life.ru рассказывал, что во время налёта беспилотников в Курской области пострадал мужчина, ехавший в этот момент на велосипеде. Украинский дрон направился прямо к нему. В итоге велосипедист получил осколочные ранения ног.