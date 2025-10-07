«‎Тоже страдаете!» Разгневанная Грета Тунберг нашла у Трампа свою «‎болезнь»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг иронично предложила президенту США Дональду Трампу обменяться рекомендациями по лечению проблем с контролем гнева. Поводом для такого заявления стала очередная критика в её адрес со стороны американского лидера. Отреагировав на его слова, Тунберг отметила, что ценит его заботу о её психическом состоянии.

«Я была бы рад получить любые ваши (Трампа) рекомендации в связи с так называемыми проблемами с управлением гневом, поскольку, судя по вашему впечатляющему послужному списку, вы, похоже, тоже страдаете от них», — написала активистка у себя в блоге.

Напомним, новой мишенью для критики Дональда Трампа стала известная защитница окружающей среды из Швеции Грета Тунберг. Президент Соединённых Штатов позволил себе резкие выражения в её адрес, заявив, что активистка выглядит «злой и невменяемой», и порекомендовал ей обратиться за медицинской помощью из-за проблем с гневом.