Грета Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской камере

Шведская активистка Грета Тунберг, оказавшаяся под стражей в Израиле, сообщила о неудовлетворительных условиях содержания. Британское издание Guardian, опираясь на информацию от официального лица, посетившего её в тюрьме, утверждает, что Тунберг страдает от обезвоживания из-за нехватки еды и питья.

«Посольству удалось встретиться с Гретой... Она сообщила об обезвоживании. Ей предоставляют недостаточное количество воды и пищи. Тунберг также рассказала, что у неё появилась сыпь, связанная, по её предположению, с клопами. Она упомянула о суровом обращении и том, что долгое время была вынуждена находиться на твёрдых поверхностях» — говорится в публикации.

Грета Тунберг, находящаяся в Ашдоде в ожидании экстрадиции, является участницей «Флотилии стойкости». Эта флотилия, состоящая из более чем 40 судов, собрала сотни активистов из разных стран, таких как страны Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.

Ранее Life.ru писал, что Израиль перехватил суда «Флотилии свободы» с находящейся на борту Гретой Тунберг. ЦАХАЛ заявил, что флотилия направлялась к берегам Газы с целью провокации, а не для оказания помощи.