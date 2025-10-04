Нетаньяху лично одобрил атаку на суда флотилии Греты Тунберг, сообщили СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал личное распоряжение о проведении военных операций против двух судов гуманитарной «Флотилии свободы». Соответствующая информация была обнародована телеканалом CBS News со ссылкой на анонимные источники.

В начале сентября израильский лидер санкционировал атаки на гражданские суда, находившиеся в тунисском порту Сиди-Бу-Саид. На борту судов помимо гуманитарных грузов были пропалестинские активисты, включая известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг. В результате атак с применением беспилотников и зажигательных устройств на судах возникли значительные пожары.

Применение зажигательного оружия против невоенных объектов представляет собой прямое нарушение международного гуманитарного права. Представители Армии обороны Израиля отказались комментировать данный инцидент американским журналистам. Телеканал особо подчеркивает, что атаки были осуществлены против гражданских судов, не представлявших непосредственной военной угрозы.

Ранее стало известно, что ВМС Израиля перехватили корабли миссии «Сумуд», направлявшиеся в сектор Газа. Военные поднимались на борт судов «Альма» и «Сирос», отключали камеры и задерживали участников операции. МИД Турции назвал террористическим актом нападение Израиля на суда.