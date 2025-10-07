Российские силы ПВО за сутки сбили более 400 дронов ВСУ

Ранее сообщалось, что утром в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны была зафиксирована и пресечена попытка масштабной атаки с применением беспилотников. В течение указанного часа было обнаружено и нейтрализовано 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным ведомства, 16 из них были сбиты над акваторией Чёрного моря, 6 — в воздушном пространстве Нижегородской области и ещё 3 — над Московским регионом.