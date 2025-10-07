Валдайский форум
7 октября, 10:06

Российские силы ПВО за сутки сбили более 400 дронов ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Системы противовоздушной обороны России установили новый рекорд по уничтожению воздушных целей, нейтрализовав за последние 24 часа 416 украинских беспилотников самолётного типа. Соответствующие данные содержатся в ежедневной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в военном ведомстве.

В сводке также приведены суммарные показатели уничтоженной военной техники ВСУ с начала специальной военной операции, включающие 667 самолётов, 283 вертолёта и 88 945 беспилотных летательных аппаратов.

Три беспилотника ВСУ обезвредили на территории предприятия в Тюмени

Ранее сообщалось, что утром в период с 07:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны была зафиксирована и пресечена попытка масштабной атаки с применением беспилотников. В течение указанного часа было обнаружено и нейтрализовано 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным ведомства, 16 из них были сбиты над акваторией Чёрного моря, 6 — в воздушном пространстве Нижегородской области и ещё 3 — над Московским регионом.

Анастасия Никонорова
