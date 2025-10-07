«Мисс Россия-2025» Анастасия Венза: Моя жизнь — спринт между кафедрой анатомии и репетицией дефиле

22-летняя Анастасия Венза из Московской области — новая обладательница титула «Мисс Россия-2025». Для неё это был первый конкурс красоты в жизни — и сразу победа. В интервью Life.ru девушка призналась, что даже не мечтала о короне: участие стало спонтанным решением, но именно оно изменило всё.

С подиума Зайцева — к главной короне страны

В модельный бизнес Настя пришла рано — в 14 лет. Её первым наставником стал сам Вячеслав Зайцев. Девушка вспоминает, что именно у него она впервые узнала, что такое настоящая школа вкуса и стиля.

В 18 лет ей уже предлагали пройти кастинг на «Мисс Россию», но тогда приоритетом было поступление в университет — Анастасия учится на хирурга. И вот, спустя несколько лет, когда появилось немного свободного времени, она решила: «А почему бы и нет?»

Так началась история, которая закончилась блестящей победой.

Неделя, которая длилась вечность

Подготовка к финалу конкурса, по словам собеседницы Life.ru, стала настоящим марафоном.

Подъём в шесть утра, тренировки, дефиле, съёмки, мастер-классы, уроки речи — иногда не хватало даже времени на обед. Но вместо жалоб Настя говорит об этом с улыбкой:

Дни были максимально насыщенные. Накапливалась усталость, но несмотря на это, я училась черпать силы из своих целей и вдохновения. Анастасия Венза «Мисс Россия-2025»

Финальная неделя, по её словам, стала самой напряжённой — но и самой вдохновляющей. Именно тогда она поняла, что красота — это не про идеальную внешность, а про выносливость, доброту и внутреннюю энергию.

Без борьбы, но с характером

На сцене конкурса не было скандалов и интриг — девушки поддерживали друг друга.

Анастасия особенно тепло вспоминает Алену — одну из главных претенденток на победу. Вместо соперничества у них родилась дружба: совместные прогулки, разговоры до поздней ночи, смех за кулисами.

Простое человеческое общение помогало нам снять напряжение и наполняло позитивной энергией. Вдохновляя друг друга, мы чувствовали, что вместе можем преодолеть любые трудности Анастасия Венза «Мисс Россия-2025»

Мисс с миссией

После победы Венза не ушла в мир глянца — она объявила, что направит выигранный миллион рублей на помощь новорождённым. Эта идея родилась не на волне славы: Анастасия давно мечтала о благотворительном проекте.

«В первые минуты жизни закладывается всё. Хочу, чтобы каждый малыш получил шанс на любовь и заботу», — говорит она.

Хирург, нутрициолог и наездница

Помимо модельной карьеры, Настя изучает медицину, интересуется нутрициологией и обожает верховую езду.

Она шутит, что её жизнь — «постоянный спринт между кафедрой анатомии и репетициями дефиле».

Но именно это сочетание науки, красоты и внутренней дисциплины сделало её особенной.

Дальше — Вселенная

В ноябре Анастасия отправится в Таиланд — представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Готовится она основательно: совершенствует английский, отрабатывает дефиле, продумывает образы. Но главное, по её словам, — сохранить себя.

Самое главное — сохранять аутентичность и верность своим ценностям. Искренняя уверенность и искренность всегда притягивают внимание гораздо сильнее любой маски. Анастасия Венза «Мисс Россия-2025»

Корона «Мисс Россия» стала для Анастасии не символом внешнего успеха, а знаком внутренней силы. В ноябре она представит страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная» в Таиланде. И, судя по её уверенности и искренности, Россия снова имеет все шансы оказаться в центре внимания.