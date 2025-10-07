Валдайский форум
7 октября, 12:05

Учёные предупредили о новых магнитных бурях из-за облака солнечной плазмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Color4260

Российские астрономы прогнозируют возможное достижение Землёй облака солнечной плазмы, выброшенного Солнцем 3 октября, что может вызвать геомагнитные возмущения. Соответствующий прогноз опубликовали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Учёные отмечают, что данное событие представляет особый научный интерес для проверки основной мировой модели расчёта движения выбросов солнечной плазмы WSA ENLIL. В отличие от обычных выбросов, достигающих Земли за 2-3 суток, это облако плазмы движется с низкой скоростью и может добраться до нашей планеты за 4-5 суток, смешавшись с солнечным ветром.

Специалисты подчёркивают, что расчёт таких пограничных случаев особенно сложен, и сегодняшний день станет важной проверкой валидности применяемых методов прогнозирования космической погоды.

Мощная магнитная буря с аномально быстрым ветром орудует на Земле уже больше 50 часов

Ранее сообщалось, что магнитная буря, продолжавшаяся почти неделю и являвшаяся одной из самых продолжительных в текущем 25-м солнечном цикле, завершилась. Учёный сообщил, что с вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки, что подтверждается показаниями наземных магнитометров и измерениями солнечного ветра. При этом он отметил, что специалисты сохраняют осторожный прогноз на ближайшие дни.

Анастасия Никонорова
