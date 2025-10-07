Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 12:39

Армия Сирии договорилась с курдами о прекращении огня по всем фронтам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammad Bash

В Дамаске состоялась встреча министра обороны Сирии Морхефа абу Касры и командующего курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС). В итоге было достигнуто соглашение о полном прекращении огня вдоль всей линии фронта на севере и северо-востоке Сирии.

«Только что провёл встречу с [командующим СДС] Мазлюмом Абди в Дамаске. Мы договорились о всеобъемлющем прекращении огня по всем линиям [соприкосновения] и во всех точках дислокации сил на севере и северо-востоке Сирии», — написал Абу Касра на странице в соцсети X по итогам переговоров, добавив, что стороны остановят боевые действия «немедленно».

В Сирии назначили первые после окончания правления Асада парламентские выборы
В Сирии назначили первые после окончания правления Асада парламентские выборы

Днём ранее в Сирии начались вооруженные столкновения между официальной армией и военным альянсом «Сирийские демократические силы», который возглавляют курды. Стороны обвиняют друг друга в несоблюдении договорённостей, заключённых в марте, в обстрелах и провокациях.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Сирия
  • Курды
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar