В Сирии назначили первые после окончания правления Асада парламентские выборы

Выборы в Народный совет Сирии перенесены с конца сентября на 5 октября. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на свои источники.

Официальной причиной изменения графика стали организационные сложности, вызванные последствиями многолетнего конфликта. В частности, представители избиркома указали на проблему восстановления документов гражданского состояния, утраченных в ходе боевых действий и массовых перемещений населения.

Ранее канал Al Hadath уже анонсировал возможный перенос, связывая его с обострением обстановки в провинции Эс-Сувейда и отсутствием договорённостей с курдскими формированиями, контролирующими северо-восточные территории.

Согласно плану, лишь часть депутатского корпуса будет избрана через выборщиков — 140 человек, тогда как остальных, а это ещё 70, назначит лично переходный президент Ахмед аш-Шараа. Временному законодательному органу предстоит работать до трёх лет, обеспечивая правовое сопровождение процесса принятия новой конституции.

Напомним, предыдущий парламентский созыв прекратил полномочия в конце января на основании указа временного правительства.