11 августа, 15:12

В Сирии захотели вернуть патрули военной полиции России из-за Израиля

Коммерсант: Сирия хочет вернуть патрули военной полиции России из-за Израиля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Российские военные силы вновь могли бы вернуться в южные районы Сирии. Как сообщает источник газеты «Коммерсант», такое предложение было озвучено министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шибани на встрече с представителями сирийской диаспоры в Москве 1 августа.

Сообщается, что в результате недавних изменений власти в Дамаске, Израиль занял контроль над частью юга Сирии, провозгласив создание буферной зоны. Это решение мотивировано необходимостью защиты собственных рубежей и гарантией безопасности проживающей там друзской общины. Российская сторона временно сократила своё военное присутствие в данном районе.

Источник издания подчеркнул важность возвращения российского военного присутствия для стабилизации обстановки и предотвращения вмешательства Израиля во внутренние дела Сирии. Кроме того, возвращение российских сил способно способствовать налаживанию контактов между сирийским правительством и Израилем.

Примечательно то, что перед встречей 1 августа президент России Владимир Путин провёл переговоры с министром иностранных дел Сирии в Кремле. Аш-Шибани прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.

