Российские военные силы вновь могли бы вернуться в южные районы Сирии. Как сообщает источник газеты «Коммерсант», такое предложение было озвучено министром иностранных дел Сирийской Арабской Республики Асаадом аш-Шибани на встрече с представителями сирийской диаспоры в Москве 1 августа.

Сообщается, что в результате недавних изменений власти в Дамаске, Израиль занял контроль над частью юга Сирии, провозгласив создание буферной зоны. Это решение мотивировано необходимостью защиты собственных рубежей и гарантией безопасности проживающей там друзской общины. Российская сторона временно сократила своё военное присутствие в данном районе.

Источник издания подчеркнул важность возвращения российского военного присутствия для стабилизации обстановки и предотвращения вмешательства Израиля во внутренние дела Сирии. Кроме того, возвращение российских сил способно способствовать налаживанию контактов между сирийским правительством и Израилем.