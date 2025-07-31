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Регион
31 июля, 16:30

SANA: Путин принял главу МИД Сирии аш-Шибани

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Кремле. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Как отмечает агентство, российский лидер принял сирийского министра и сопровождающую его делегацию в Москве. Аш-Шибани прибыл в российскую столицу с рабочим визитом.

Глава МИД Сирии высказался об отношениях с Россией
Глава МИД Сирии высказался об отношениях с Россией

Ранее он провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сирии. По результатам встречи стороны выразили готовность усилить сотрудничество для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Также было решено поддерживать регулярные контакты по ключевым вопросам двустороннего и международного взаимодействия. Кроме того, аш-Шибани обсудил с министром обороны России Андреем Белоусовым перспективы военного сотрудничества и текущую ситуацию в регионе. Также глава Минобороны РФ встретился со своим сирийским коллегой Мархафом Абу Касром.

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Никита Никонов
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