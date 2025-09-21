Президент Сирии впервые почти за 60 лет посетил США

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа отправился в Вашингтон, чтобы принять участие в очередной, восьмидесятой сессии Генассамблеи ООН. Данный визит стал первым официальным приездом представителя высшего руководства арабского государства в Америку почти за шесть десятилетий, начиная с далёкого 1967-го года.

Президента сопровождают четыре высокопоставленных члена кабинета министров, среди которых министры ключевых отраслей национальной экономики и внешней политики. По информации местного телевидения, одним из важнейших пунктов визита станет обсуждение перспектив восстановления полноценных дипломатических контактов между Сирией и США, включая возможное возобновление функционирования посольства в Соединённых Штатах.