21 сентября, 10:44

Президент Сирии впервые почти за 60 лет посетил США

Лидер Сирии посетил США впервые с 1967 года и намерен выступить в ООН

Обложка © ТАСС / MOHAMMED BADRA / EPA

Президент переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа отправился в Вашингтон, чтобы принять участие в очередной, восьмидесятой сессии Генассамблеи ООН. Данный визит стал первым официальным приездом представителя высшего руководства арабского государства в Америку почти за шесть десятилетий, начиная с далёкого 1967-го года.

Президента сопровождают четыре высокопоставленных члена кабинета министров, среди которых министры ключевых отраслей национальной экономики и внешней политики. По информации местного телевидения, одним из важнейших пунктов визита станет обсуждение перспектив восстановления полноценных дипломатических контактов между Сирией и США, включая возможное возобновление функционирования посольства в Соединённых Штатах.

Глава МИД Сирии высказался об отношениях с Россией

Напомним, что в конце июля президент России Владимир Путин провёл встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани в Кремле. Российский лидер принял сирийского министра и сопровождающую его делегацию в Москве.

Полина Никифорова
