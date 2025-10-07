Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 13:38

Подпольщик Лебедев: Жители Европы передают данные о переброске техники ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Жители Европы и бывших стран СССР отправляют сведения о ВСУ. По словам подпольщика Сергея Лебедева, эти люди передают данные местному подполью для дальнейшего использования.

«Из всего бывшего СССР. А ещё из Польши, Германии, Болгарии, из Прибалтики, Испании и даже США. Они тоже поставляют очень нужную информацию: о настроениях в обществе и даже о переброске техники», — приводит kp.ru слова Лебедева.

Подпольщик пояснил, что любая полученная информация тщательно проверяется. Например, при сигналах о наёмниках в заброшенных лагерях данные перепроверяются с помощью местных жителей, которые уточняют численность, язык и логистику группы. При этом наблюдение замаскировано под обычные действия, такие как рыбная ловля, чтобы не вызывать подозрений.

DT: Германия строит секретную военную железную дорогу на Украину
DT: Германия строит секретную военную железную дорогу на Украину

А ранее Life.ru писал, что в украинских войсках появился батальон операторов дронов из наёмников. Вербовка проходит в Сети: на видео человек в военной форме на английском языке приглашает желающих присоединиться, обещая обучение как пилотированию, так и использованию наземных БПЛА.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • ЕС
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar