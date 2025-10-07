Победивший онкологию экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов стал отцом в четвёртый раз

«Я в четвёртый раз стал папой. Каждый раз это особенные ощущения. И сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Каждый раз становясь отцом, я приближался и готовился именно к этому событию. Сегодня я впервые находился рядом с волшебством. Держа за руку свою волшебницу. Поддержка в такую минуту очень важна. Я много шутил. В операционную вошёл со словами «куда ложиться?!», рассмешив не только свою любимую, но и врачей», — поделился эмоциями иллюзионист.