Победивший онкологию экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов стал отцом в четвёртый раз
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / safronov_sergey
Известный иллюзионист и бывший ведущий популярного телешоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов объявил о рождении четвёртого ребёнка. Соответствующее сообщение артист разместил в своём аккаунте в социальной сети.
«Я в четвёртый раз стал папой. Каждый раз это особенные ощущения. И сегодняшний день я запомню на всю жизнь. Каждый раз становясь отцом, я приближался и готовился именно к этому событию. Сегодня я впервые находился рядом с волшебством. Держа за руку свою волшебницу. Поддержка в такую минуту очень важна. Я много шутил. В операционную вошёл со словами «куда ложиться?!», рассмешив не только свою любимую, но и врачей», — поделился эмоциями иллюзионист.
Сафронов опубликовал серию трогательных фотографий, где запечатлён с новорождённым на руках. Он уточнил, что лично присутствовал при родах и перерезал пуповину, однако пол и имя ребёнка решил пока сохранить в тайне от широкой публики.
Напомним, иллюзионист Сергей Сафронов, известный как ведущий телешоу «Битва экстрасенсов» рассказывал, что в четвёртый раз готовится стать отцом — его супруга Екатерина ожидает ребёнка, о чём пара объявила, опубликовав фотографию с её округлившимся животом. Одновременно Сафронов сообщил о проблемах со здоровьем, указав, что у него обнаружили доброкачественную опухоль на носу, которая, несмотря на простоту и быстроту лечения, может вызвать некоторые эстетические последствия.
