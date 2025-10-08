Валдайский форум
8 октября, 07:18

Сервис «Смотрёшка» списал почти 20 тысяч рублей с карты россиянки без её согласия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В январе москвичка оформила на сервис «Смотрёшка» простую подписку за 299 рублей. За несколько месяцев к её счёту ненавязчиво приросли ещё три платных пакета, а кульминацией стал годовой тариф на 20 тысяч рублей, которые ушли с её карты безо всякого согласия. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшая тут же обратилась в поддержку — там ей представили списание как «эксклюзивное предложение» и прямо предупредили: если она вернёт деньги, доступ к нему перестанет быть доступен в будущем. Женщина уже подала заявление в банк, платёж сейчас оспаривается.

Кстати, это не единичный случай, когда «Смотрёшка» обдирала своих зрителей. Другие пользователи жалуются на попытки со стороны сервиса автоматически списывать средства и на проблемы с доступом к купленному контенту.

Суд запретил данные о способе получить платную подписку в Instagram*

Ранее Life.ru сообщал, что пользователи iPhone начали жаловаться на невозможность оплатить подписки в App Store и iCloud после установки iOS 26.0.1. Люди считают, что это не сбои, а новые санкции, запрещающие россиянам платить даже зарубежными картами.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

