Сервис «Смотрёшка» списал почти 20 тысяч рублей с карты россиянки без её согласия

В январе москвичка оформила на сервис «Смотрёшка» простую подписку за 299 рублей. За несколько месяцев к её счёту ненавязчиво приросли ещё три платных пакета, а кульминацией стал годовой тариф на 20 тысяч рублей, которые ушли с её карты безо всякого согласия. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пострадавшая тут же обратилась в поддержку — там ей представили списание как «эксклюзивное предложение» и прямо предупредили: если она вернёт деньги, доступ к нему перестанет быть доступен в будущем. Женщина уже подала заявление в банк, платёж сейчас оспаривается.

Кстати, это не единичный случай, когда «Смотрёшка» обдирала своих зрителей. Другие пользователи жалуются на попытки со стороны сервиса автоматически списывать средства и на проблемы с доступом к купленному контенту.

