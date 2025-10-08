Валдайский форум
8 октября, 10:17

Недосягаемый: Роналду стал первым в истории футболистом с состоянием более 1 млрд долларов

Криштиану Роналду. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории спортсменом в этом виде спорта, чьё состояние превысило миллиард долларов. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg.

Состояние атлета достигло 1,4 миллиарда долларов благодаря многомиллионным рекламным контрактам, инвестициям в элитную недвижимость, яхты и автомобили. Португалец значительно опередил всех других футболистов по уровню благосостояния — никто из них не приблизился к миллиардной отметке.

Дзюба заявил о превосходстве над Роналду
Стоит отметить, что некоторые спортивные рекорды Криштиану Роналду всё же были побиты другими футболистами. Например, британский нападающий Гарри Кейн недавно забил 100 голов в составе мюнхенской «Баварии» за 104 матча. Удерживавшим предыдущий рекорд Роналду и Эрвину Холанну для этого понадобилось 105 игр.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

