Фадеев: Фетва о курьерах-мусульманах нарушает Конституцию России

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что фетва Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) о недопустимых для доставки курьерами-мусульманами товаров противоречит сразу нескольким статьям Конституции.

Ранее совет улемов ДУМ РФ постановил, что мусульманам запрещено доставлять грузы, содержащие свинину, алкоголь и другие «очевидно недозволенные» предметы.

Это решение противоречит как минимум пяти статьям российской Конституции Валерий Фадеев глава СПЧ

По его словам, принцип светского государства исключает возможность для религиозных организаций брать на себя функции органов власти. Кроме того, подобное заключение нарушает единство экономического пространства и свободу перемещения товаров и услуг.

Фадеев отметил, что фетва ограничивает право граждан на свободный выбор труда и вводит дискриминацию по религиозному признаку, что запрещено статьёй 19 Конституции. Также, подчеркнул он, подобные решения могут привести к разжиганию религиозной розни, что прямо запрещено статьёй 29 Основного закона.

«Реализация заключения ДУМ РФ приведёт к тому, что курьеры-мусульмане будут противопоставлять себя всем остальным и дифференцировать клиентов по религиозному признаку», — заявил глава СПЧ.

В последние годы ДУМ России активно адаптирует эти нормы к современным профессиям. Ранее муфтии выпускали фетвы о допустимости инвестиций в криптовалюту, работы в IT-сфере, а также о халяльных формах онлайн-торговли. Теперь под религиозное регулирование впервые попала сфера курьерских и логистических услуг, где работают десятки тысяч мусульман.