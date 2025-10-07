Курьерам-мусульманам запретили доставлять алкоголь и свинину

Духовное управление мусульман России (ДУМ РФ) официально утвердило новые правила для курьеров и логистических компаний, касающиеся перевозки товаров. Теперь все грузы делятся на халяльные (дозволенные) и харамные (запрещённые), сообщили в пресс-службе организации.

На сайте управления опубликована фетва — религиозно-правовое заключение, принятое Советом улемов 24 сентября. В документе впервые подробно разъясняются нормы шариата, регулирующие работу мусульман в сфере доставки.

Согласно фетве, мусульманам запрещается перевозить алкоголь, свинину, мясо, забитое с нарушением шариатских правил, азартные игры и предметы языческого культа. Исключение допускается только в случае, если товары доставляются для утилизации.

Понятия «халяль» и «харам» — фундаментальные категории исламского права. Халяль (в переводе с арабского — «дозволенное») означает всё, что соответствует нормам шариата, включая пищу, поведение и профессиональную деятельность. Харам — напротив, охватывает запретные действия и предметы, включая алкоголь, азартные игры и свинину.

В последние годы ДУМ России активно адаптирует эти нормы к современным профессиям. Ранее муфтии выпускали фетвы о допустимости инвестиций в криптовалюту, работы в IT-сфере, а также о халяльных формах онлайн-торговли. Теперь под религиозное регулирование впервые попала сфера курьерских и логистических услуг, где работают десятки тысяч мусульман.