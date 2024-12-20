Сколько можно иметь жён в России: кто может стать многоженцем и насколько это законно Духовное управление мусульман (ДУМ) России ответило на вопрос, сколько можно иметь жён. Life.ru разбирался, что такое религиозное многожёнство и как оно соотносится с российским законодательством. 20 декабря, 15:38 Сколько супругов разрешено иметь в России. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, freepik_diller, marymarkevich, freepik

Совет улемов (исламских учёных) Духовного управления мусульман РФ вынес фетву (решение) о допустимости мужчинам-мусульманам находиться в браке одновременно с несколькими женщинами. Об этом сообщил зампредседателя федерального муфтията Ильдар Аляутдинов.

«Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвёртого религиозного брака», — рассказал религиозный деятель.

По его словам, подобная практика применима в случаях неспособности или нежелания женщины родить ребёнка, а также из-за сексуальной несовместимости между супругами. Аляутдинов напомнил, что если мусульманин принимает решение завести сразу несколько жён, то на него ложится обязанность по выделению каждой из них отдельной жилплощади, а также одинаковому их обеспечению.

Такое решение ДУМ РФ вызвало неоднозначную реакцию в обществе. В частности, глава думского Комитета по защите семьи Нина Останина подвергла критике данное богословское заключение. По её мнению, легализация многожёнства в России повлечёт за собой дискриминацию женщин по половому признаку.

«Если многожёнство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже», — считает парламентарий.

По мнению депутатов, легализация многожёнства в России повлечёт за собой дискриминацию женщин по половому признаку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PhotodriveStudio

Также с критикой такой инициативы выступила член СПЧ Марина Ахмедова.

«Почему, мне интересно, в светском государстве теперь есть люди, которых будут за многожёнство наказывать тюремным сроком, и мусульмане, которым то же самое разрешено какими-то богословами, поставившими себя выше закона», — написала она в своём Telegram-канале.

Что такое многожёнство

Многожёнство — практика, при которой один мужчина находится в браке сразу с несколькими женщинами. Как правило, данное явление наблюдается в мусульманской среде, поскольку каноны ислама дозволяют полигамию. В большинстве случаев мужчины заключают брак с несколькими женщинами не одновременно, а с течением времени. Исламские нормы разрешают мужчине-мусульманину одновременно иметь до четырёх жен включительно.

В России в связи с наличием законодательного запрета на нахождение в состоянии брака сразу с несколькими людьми многоженцы ограничиваются заключением религиозных браков.

Религиозным считается брак, который заключается в соответствии с канонами той или иной конфессии. Например, в православии роль религиозного брака выполняет венчание, в исламе — процедура заключения никаха.

После заключения такого брака верующие с точки зрения религии считаются мужем и женой. Соответственно, супруги вступают в отношения, которые влекут определённые права и обязанности.

Религиозный брак, как и светский, рано или поздно может быть расторгнут. Но в исламе правом развестись обладают по большей части мужчины, поскольку именно они считаются главами семей и несут ответственность за своих жён.

Как правило, многожёнство наблюдается в мусульманской среде, поскольку каноны ислама дозволяют полигамию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Zurijeta

Можно ли в РФ иметь две жены

Согласно российскому законодательству, не допускается возможность нахождения в браке одновременно с несколькими людьми. Статья 14 Семейного кодекса РФ гласит, что недопустима регистрация брака между лицами, если кто-то из них в настоящее время уже состоит в ином браке. Соответственно, с юридической точки зрения мужчина не может иметь две жены.

Но на практике дела обстоят несколько иначе. Многожёнство в РФ напрямую связано именно с религиозными браками, которые могут заключаться в мечетях или даже на дому. Соответственно, не всегда идёт учёт подобных бракосочетаний. Поэтому мужчина может не состоять в браке официальном, заключаемом в загсе, но при этом быть многоженцем и состоять в религиозном браке с несколькими женщинами.

В данном случае женщина не обладает юридическими правами и обязанностями по отношению к мужу, поскольку официально она ему не супруга. Но при этом будут действовать внутренние религиозные нормы, которые могут разниться с юридическими по многим вопросам.

Если же многоженец будет состоять в официальном браке с одной из своих супруг, то с юридической точки зрения она будет находиться в более защищённом положении при рассмотрении различных вопросов, связанных с семейной жизнью. Например, при делении наследства официальная жена юридически сможет претендовать на свою долю, в то время как другие супруги таким правом обладать не будут, если мужчина при жизни не составит завещание, в котором распределит своё имущество в равных долях.

Также в нашей стране имеет место многожёнство и среди граждан, не исповедующих ислам. Здесь достаточно вспомнить москвича Ивана Сухова, который проживает в одной квартире сразу с тремя жёнами и 14 детьми. По его словам, многожёнство в христианстве — явление вполне нормальное, хотя догмы православия не указывают на такую возможность. Также он утверждал, что его женщины должны производить на свет детей ежегодно. Ещё в интервью он рассказывал, что самостоятельно решает, с кем из своих жён провести ночь, а они принимают его решение без капли сомнения. Себя он называет «маленьким президентиком в своей семье». Интервью Сухова по понятным причинам сразу после публикации вызвало бурю негодования со стороны россиян. Граждане возмущались потребительским и уничижительным отношением столичного «султана» к своим женщинам.

Что говорят эксперты о многожёнстве

В России имеет место многожёнство и среди граждан, не исповедующих ислам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pressmaster

Легализация многожёнства в России не решит проблему низкой рождаемости в стране. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

«Многожёнство не решит демографическую проблему просто потому, что мужчин у нас и женщин примерно поровну. Соответственно, число рождений будет по-прежнему зависеть только от женщин», — сказал Вассерман.

При этом, как заметил парламентарий, в нашей стране мужчина может «стать многоженцем и без соответствующего на то разрешения».

«Это решение (ДУМ РФ) сводится к тому, что те, кто заводит себе несколько жён, нарушают светский закон, но не нарушают установления шариата. В исламе взгляд на это дело остался тем же, что был у самого Мухаммада. Исламское многожёнство достаточно серьёзно в том плане, что мужчине разрешается заводить себе до четырёх жён, но при условии, что он уделяет им всем одинаковое внимание и обеспечивает одинаковое благополучие. А это не всякому под силу. Но, насколько я могу судить, вопрос был в том, является ли грехом с религиозной точки зрения нарушение светского закона о единобрачии. И ДУМ ответило, что это может быть запрещено со светской точки зрения, но разрешено с исламской», — заключил Вассерман.

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot А вы бы разрешили многожёнство? 0 Я категорически против, потому что это противозаконно Я бы разрешил(а), если у мужчины хватит квартир, денег и внимания на всех Оно уже есть. По факту любовники — это вторые-третьи супруги в семье Нет, ведь «с другой стороны, тёщи тоже три»

Авторы Альмир Хабибуллин