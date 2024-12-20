«Почему не многомужество?» В Госдуме возмутились предложением разрешить в России многожёнство

Разрешение в России многожёнства повлечёт за собой дискриминацию в отношении женщин. Так заданный в ходе прямой линии с Владимиром Путиным вопрос прокомментировала депутат Госдумы Нина Останина.

«Если многожёнство, а почему тогда не многомужество? Надо, чтобы предложение было взаимным. У нас же равенство женщин и мужчин по Конституции тоже. Почему такая дискриминация женщин? Для улучшения демографии то же самое — не все мужчины способны иметь детей. А если серьёзно — это вопросы нравственности, традиционных ценностей, которые из поколения в поколение передаются в нашей христианской стране. Издревле верность единожды избранному супругу или супруге — и есть та самая непреходящая традиционная ценность, которой мы всегда гордились», — подчеркнула она в беседе с «Газетой.ru».

По мнению Останиной, многожёнство не решит проблему рождаемости, а лишь ухудшит положение дел в стране. Прежде всего, по её словам, от мужской похоти пострадают дети. Они будут обречены на нищету и низкий уровень образования.

«У нас сегодня 20% семей с детьми могут позволить себе купить только предметы первой необходимости, продукты. 60% семей не могут позволить себе купить предметы длительного пользования», — подчеркнула парламентарий.