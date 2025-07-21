Муфтий Москвы разрешил ветеранам СВО молиться лёжа из-за полученных травм

На недавнем заседании Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по просьбе ветеранов СВО было принято решение о правилах ритуального очищения и молитв. Заместитель председателя ДУМ РФ и муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил РИА «Новости», что согласно своду религиозных норм, некоторые верующие могут молиться сидя или даже лёжа.

«Совет улемов ДУМ РФ на прошедшем заседании по просьбе ветеранов СВО, в том числе, получивших увечья, вынес решение, по которому верующие с ограниченными возможностями совершают молитву согласно своему физическому состоянию — стоя, сидя или, в крайнем случае, лёжа. Если даже человек страдает тяжёлым заболеванием или испытывает определённые трудности, то требования религии остаются неизменными. Пятикратная ежедневная молитва обязательна для правоверных независимо от их физического самочувствия», — рассказал муфтий Ильдар Аляутдинов.

Кроме того, он уточнил порядок омовения. Муфтий Аляутдинов пояснил, что если мусульманин не в состоянии самостоятельно совершать омовение, он может обратиться за посторонней помощью. Если и это невозможно, то большинство исламских правоведов считают, что человек может продолжать молиться, исходя из своей ситуации. В крайнем случае разрешено молиться даже без омовения или таяммума, то есть без состояния ритуальной чистоты.

Ильдар Аляутдинов подчеркнул, что исламское богословие проявляет гибкость по отношению к тем, кто по объективным причинам не может сохранить ритуальную чистоту.

«Обязанность совершения молитвы при этом не отменяется, но допускается её выполнение в меру сил и возможностей», — заключил муфтий Аляутдинов.