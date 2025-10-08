Радиоведущая Алла Довлатова на премьере сериала «Берлинская жара» заявила, что западные страны привыкли обогащаться за счёт более слабых государств. По её словам, у каждой страны своя геополитическая история: если русские люди всегда отличались добротой и великодушием, то западный мир кардинально отличается своим подходом.

Алла Довлатова высказалась о геополитике Запада. Видео © Пятый канал

«У западного мира тоже же есть геополитическая история. Они привыкли обворовывать другие, более слабые государства и приходить с набегами», — подчеркнула Довлатова в беседе с Пятым каналом.

По словам радиоведущей, это история западных стран, и у них она своя, а у России — своя отдельная.

