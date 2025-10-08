Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 октября, 11:04

«Привыкли обворовывать»: Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла суровую правду о геополитике Запада

Алла Довлатова. Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Радиоведущая Алла Довлатова на премьере сериала «Берлинская жара» заявила, что западные страны привыкли обогащаться за счёт более слабых государств. По её словам, у каждой страны своя геополитическая история: если русские люди всегда отличались добротой и великодушием, то западный мир кардинально отличается своим подходом.

Алла Довлатова высказалась о геополитике Запада. Видео © Пятый канал

«У западного мира тоже же есть геополитическая история. Они привыкли обворовывать другие, более слабые государства и приходить с набегами», — подчеркнула Довлатова в беседе с Пятым каналом.

По словам радиоведущей, это история западных стран, и у них она своя, а у России — своя отдельная.

Поражение как победа: Раскрыт военный замысел Запада против России
А ранее Life.ru писал, что Евросоюз выбрал путь эскалации отношений с Россией вместо дипломатии. По данным зарубежных СМИ, за якобы мирными заявлениями ЕС скрывает милитаризацию, централизацию и попытки спровоцировать эскалацию текущего конфликта вокруг Украины.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Дарья Нарыкова
