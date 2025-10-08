«Русский кролик»: Легендарный тренер Серены Уильямс предсказал великое будущее Мирре Андреевой

Известный теннисный специалист Рик Макки, входящий в Зал славы и ранее тренировавший Серену Уильямс, сделал оптимистичный прогноз относительно будущего российской теннисистки Мирры Андреевой. Своё мнение эксперт высказал в социальных сетях после матча турнира в Ухане, где 18-летняя спортсменка уступила в трёх сетах.

«Андреева настолько конкурентноспособна, что иногда из-за этого срывается. Ей всего 18, но она просто ненавидит проигрывать. Мирра создана для великих побед, и этот характер со временем станет её лучшим союзником. Русский кролик, без сомнения, в итоге станет номером один», — написал Макки.

Несмотря на поражение от Лауры Зигемунд и 15 двойных ошибок в матче, легендарный тренер уверен, что эмоциональность и бойцовские качества Андреевой в перспективе помогут ей возглавить мировой рейтинг.

Напомним, что российская теннисистка Мирра Андреева, занимавшая на турнире в китайском Ухане пятую позицию в посеве, завершила выступление во втором круге, уступив представительнице Германии Лауре Зигемунд в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Во время матча 18-летняя спортсменка позволила себе эмоциональную реакцию после проигранного мяча, громко выругавшись в адрес тенниса, что было зафиксировано зрителями и получило распространение в социальных сетях.